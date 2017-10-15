Ankaragücü üst üste 4. galibiyetini aldı

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Ankaragücü, Boluspor'u konuk etti. Konuk Boluspor'a sezon başında Fenerbahçe'den transfer olan kaleci Ertuğrul Taşkıran bu sezon ilk kez yeni takımının formasını giydi.

ANKARAGÜCÜ 2-0 GALİP AYRILDI

Ev sahibi ekipte Umut Nayır, 45. dakikada kaydettiği golle takımını soyunma odasına 1-0 önde götürdü. Umut Nayır 87'de bir kez daha sahneye çıkarken; Ankaragücü sahadann 2-0 galip ayrıldı.

ÜST ÜSTE 4. MAÇINI KAZANDI

Sezona iki beraberlikle başladıktan sonra 3. ve 4. haftalarda sahadan puansız ayrılan Ankaragücü, bu sonucun ardından üst üste 4. maçını da kazandı.

Puanını da 14'e çıkaran Başkent ekibi, lider Ümraniye'yi 3 puan geriden takibini sürdürdü. Üst üste 2. maçını da kaybeden Boluspor ise 8. hafta sonunda 8 puan toplayabildi.