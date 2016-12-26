Katar Yıldızlar Ligi’nde oynanan Al Shahaniya-Al Khor mücadelesinde şaşırtıcı anlar yaşandı.
KAVGADA ANNESİNE KÜFRETTİLER
Maç oynanırken Al Khor’da forma giyen Brezilyalı futbolcu Wellinton Souza Al Shahaniya’nın defans oyuncusu Muhammad Adnan’la kavga ederken, kaleci Khalifa Al Dosari’nin annesine küfretti.
Annesine küfredilen kaleciyi babası sakinleştirdi - VİDEO
BABASI SAHAYA İNİP SAKİNLEŞTİRDİ
Bunu duyan Dosari, koşarak Wellinton Souza’ya saldırdı. Ortam gerilince kaleci Dosari’nin babası sahaya girerek oğlunu sakinleştirmeye çalıştı. O anlar da kameralara yansıdı.