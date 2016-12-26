Annesine küfredilen kaleciyi babası sakinleştirdi - VİDEO

Katar Ligi’nde oynanan bir mücadelede, annesine küfrettiği gerekçesiyle rakip oyuncuya saldıran futbolcuyu sahaya giren babası sakinleştirdi

Annesine küfredilen kaleciyi babası sakinleştirdi - VİDEO
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Katar Yıldızlar Ligi’nde oynanan Al Shahaniya-Al Khor mücadelesinde şaşırtıcı anlar yaşandı.

KAVGADA ANNESİNE KÜFRETTİLER

Maç oynanırken Al Khor’da forma giyen Brezilyalı futbolcu Wellinton Souza Al Shahaniya’nın defans oyuncusu Muhammad Adnan’la kavga ederken, kaleci Khalifa Al Dosari’nin annesine küfretti.

Annesine küfredilen kaleciyi babası sakinleştirdi - VİDEO

BABASI SAHAYA İNİP SAKİNLEŞTİRDİ

Bunu duyan Dosari, koşarak Wellinton Souza’ya saldırdı. Ortam gerilince kaleci Dosari’nin babası sahaya girerek oğlunu sakinleştirmeye çalıştı. O anlar da kameralara yansıdı.

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