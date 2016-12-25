Antalya Kasımpaşa'yı son dakikalarda yıktı

Arda Turan, Barcelona'nın Kral Kupası'nda Hercules ile oynadığı maçta hat-trick yaptı.

Arda Turan Barcelona'da şov yaptı

Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda bir otobüs şoförüyle kavga eden milli futbolcu Burak Yılmaz'ın görüntüleri ortaya çıktı.

Otobüs şoförüyle kavga eden Burak Yılmaz'ın görüntüleri

2 gündür kayıp olan ve kendisinden haber alınamayan Amed Sportif’in deneyimli oyuncusu Şehmus Özer, trafik kazasında hayatını kaybetti.

Barcelona, Messi'nin harika oynadığı maçta Espanyol'u 4-1 mağlup ederek puanını 34'e yükseltti.

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Burak Yılmaz ile kavga eden otobüs şoförü Orhan Çimen, sopayı caydırma amaçlı çıkardığını söyledi.

Burak'la kavga eden şoför konuştu

Porto holiganlarından oluşan 4. Lig takımı Canelas, rakiplerinin sakatlanmamak için sahadan çekilmesiyle 13 maçının 12'sini hükmen kazandı.

Burak Yılmaz otobüs şoförüyle kavgası için; "Ülkemiz zor günlerden geçerken gündemi meşgul ettiğim için özür dilerim" dedi.

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Şenol Güneş'e 47 milyonluk teklif

Katar Ligi ekiplerinden El Jaish'in, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e 47 milyon liralık bir teklif yaptığı ortaya çıktı.