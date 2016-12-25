Antalya Kasımpaşa'yı son dakikalarda yıktı

Maçtan dakikalar:
47. dakikada Kasımpaşa karşılaşmada öne geçti. Ani gelen Kasımpaşa atağında ceza sahasında topla buluşan Pavelka, meşin yuvarlağı sağındaki Koita'ya çıkardı. Koita'nın bekletmeden vuruşunda, top kaleci Fornezzi'nin müdahalesine karşın ağlarla buluştu: 0-1
49. dakikada Castro'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Fornezzi'de kaldı.
54. dakikada Antalyaspor eşitliği sağladı. Celustka'nın sağ kanattan yaptığı ortada, ön direkte topla buluşan Makoun'un vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ramazan Köse'nin solundan ağlarla buluştu: 1-1
56. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Eduok'un vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
62. dakikada Deniz Kadah'ın sağ kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Serdar Özkan'ın kafa vuruşunda, kaleci Ramazan Köse meşin yuvarlağa iki hamlede sahip oldu.
63. dakikada ani gelişen Kasımpaşa atağında ceza sahası ön çizgisi üzerinde Koita'nın sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Fornezzi'nin müdahalesiyle oyun alanına döndü.
90. dakikada Antalyaspor karşılaşmada öne geçti. Sağ kanatta Celustka'nın kullandığı taç atışında ceza sahası içinde Mbilla, kafayla topu içeriye aktardı. Topla buluşan Motta'nın, dönerek vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan Köse'nin sağından ağlarla buluştu: 2-1
Karşılaşma, Antalyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.