Antalya Rize'de kazandı

Spor Toto Süper Lig'de özellikle alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Antalyaspor, Ç. Rizespor'u 2-1 yendi ve rakibine ağır bir darbe vurdu.
ANTALYA GOLLERİ İLK YARIDA BULDU
Rize'deki karşılaşmanın 21. dakikasında Antalyaspor golü buldu. Mbilla'nın topuk pası ile sağ çaprazdan ceza sahası içerisine giren Deniz Kadah'ın sert şutunda Çaykur Rizespor defansında Yakoubi'ye çarpan top filelere gitti ve Antalyaspor 1-0 öne geçti.
Antalya ikinci golü 39. dakikada buldu. Petrucci'nin hatasında topu kapan Deniz Kadah'ın ceza sahası içerisine girdikten sonra sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Diallo'dan döndü. Pozisyonu takip eden Eto'o'nun pasında ceza sahası üzerinde Mbilla, plase vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Diallo'nun solundan filelere gönderdi.
RİZE'NİN TEK GOLÜ 80'DE GELDİ
Ev sahibi uzun süre aradığı golü 80. dakikada Özgür ile buldu ama karşılaşma 2-1 konuk takımın üstünlüğüyle sona erdi.
Böylece Antalyaspor, puanını 38'e çıkarıp ilk 4 için mücadeleye devam ederken, Rizespor 20 puanda kaldı.