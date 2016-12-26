Antalyaspor 2 Ocak'ta çalışmalara başlayacak

Spor Toto Süper Lig’e kötü bir başlangıç yapan Antalyaspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın göreve gelmesiyle birlikte topladığı 22 puanla ligin ilk yarısını 8. sırada tamamladı.

1 HAFTA İZİN

İlk yarının son maçında sahasında Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup eden Antalyaspor’da futbolculara 1 hafta izin verildi. Küme düşme korkusu yaşamak istemeyen ve üst sıraları zorlamayı hedefleyen kırmızı-beyazlılarda, lige verilen arada Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın raporu doğrultusunda belirlenen bölgelere en az 5 transfer planlanıyor.

2 OCAK'TA TOP BAŞI

Antalyaspor, ikinci yarı hazırlıklarına ise 2 Ocak’ta Hasan Subaşı Tesisleri'nde başlayacak. Hazırlık sürecinde en az 3 hazırlık maçı yapmayı planlayan Güney ekibi, ikinci yarının ilk maçını da 15 Ocak’ta deplasmanda Gaziantepspor ile oynayacak.