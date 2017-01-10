Antalyaspor Başkanı: Kimseden emir almadım

Samuel Eto’o’nun Beşiktaş’a transferi olumsuz sonuçlanırken, siyah beyazlı camiadan Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk’e yoğun tepki geldi.

Öztürk’ün Beşiktaş’ı oyaladığı, Eto’o’nun, Fikret Orman ve Şenol Güneş’in bulunduğu bir toplantıda Antalya’da kalacağını açıklayarak etik davranmadığı ve üst akıl olarak Aziz Yıldırım’dan talımat aldığı iddiaları gündeme oturdu.

Öztürk'ün açıklamaları;

"AZİZ YILDIRIM'LA YAKINLIĞIM YOK"

“Aziz Yıldırım ile yakınlığım yok. ‘Üst akıl’ sözü mantıksız. Ben birisinden emir almam. Fenerbahçe’yi 1-0 yendik. Benim böyle bir üst aklım olsa bu maçta da tavsiye vermez miydi? Beşiktaş ile problemlerden sonra Fenerbahçeliliğim öne çıkarıldı. F.Bahçe’yi yendiğimiz akşam yöneticiliğimizin en mutlu gecesiydi. F.Bahçeli olabilirim ama işim bu. Antalyaspor 5-0 yensin isterim.”