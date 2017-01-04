Antalyaspor Başkanı'ndan Beşiktaş ve Eto'o açıklaması

Ali Şafak Öztürk, Samuel Eto'o'nun Beşiktaş'a trasnfer olacağı yönünde çıkan haberler hakkında bir açıklama yaptı.

"ETO'O'YU TAKIMDA TUTMAK İSTİYORUZ"

Samuel Eto’o ile ilgilenen kulüpler olduğunu dile getiren Öztürk, "Oyuncumuzla ilgili açıklama yapmaktan bıktım. Sürekli haberler çıkıyor. Yalanlama ve düşüncelerimizi söylememize rağmen. Bizim için çok önemli oyuncu kaptanımız, takımda tutmayı düşünüyoruz. Şu ana kadar gelmiş bir teklif yok. Gelirse teklifin düzgünlüğüne göre, menfaatlerimize göre düşünürüz. Görüşmelere başlama da doğru değil. Resmi teklif yok. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman düzeyinde ufak tefek sohbetler oldu. Biz oyuncumuzdan memnunuz, takımda tutmak istiyoruz" diye konuştu.

"BEŞİKTAŞ'TAN İLGİLENDİĞİMİZ OYUNCULAR VAR"

Antalyaspor ile Beşiktaş’ın aynı yerde antrenman yaptığının aktarılması ve bir görüşme olup olmayacağı yönündeki soruya Öztürk, "Planlanmış bir görüşme yok. Ama yoldan geçerken bize, 'Eto’o ne oldu' diye sorarlarsa, biz de 'başka oyuncular ne oldu' diye sorarız. Sonuçta aynı ortamdayız. Sohbetler olabilir. Bakıp göreceğiz. Beşiktaş’tan ilgilendiğimiz oyuncular var. Necip, Kerim Frei, Ömer Şişmanoğlu gibi. Kulüpler arasında konuşulur. Bunlar Eto’o bazlı konuşulmadı. Eto’o, söylemlerinden önce ilgilendiğimiz oyunculardı. Çok fazla spekülasyon yapılıyor. Biz oyuncumuzdan ve performansından memnunuz. İyi bir teklif gelirse kulübün menfaatleri doğrultusunda düşünebiliriz" cevabını verdi.

ETO'O'NUN BEŞİKTAŞ ANTRENMANINI İZLEMESİ

Öztürk, Eto’o’nun Beşiktaş antrenmanını izlemesi ile ilgili olarak ise, "Yan yana antrenman yapıyorlar. İzlemesi bir şey değil. Oturup izlediğini sanmıyorum. Kendisi de antrenman yapıyordur. Bakıldığında ilginç bir durum iki kulübün birlikte olması. Güzel bir kamp dönemi olacak, hareketli olabilir biraz" ifadelerini kullandı.