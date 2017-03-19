Antalyaspor - Beşiktaş - CANLI SKOR

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36' Organize gelişen Beşiktaş atağında Aboubakar'ın sağ çaprazdan ortasında Talisca'nın kafa vuruşu az farkla dışarıya gitti.
31' Taraflar topu 3. bölgeye rahat götürüyor ancak net bir gol pozisyonu bulamadılar.
26' Mücadelede tempo yükseldi. Gökhan Gönül kanattan 3 rakibini geçerek içeri girdi ve pasını Quaresma'ya verdi. Portekizli oyuncu vurmak isterken savunma araya girdi.
20' İki takım da birbirrine yoğun baskı uyguladığı için organize olmakta zorlanıyorlar. Taraflar kapılan toplarla hızlı ataklar arıyor.
14' Sakıb savunmada top kaybı yaptıktan sonra gelişen Beşiktaş atağında Quaresma'nın sağ kanattan ortasında Babel ceza sahasında topu kontrol ettikten sonra geriden gelen Oğuzhan'a pasını verdi ancak Oğuzhan ayağı kaydığı için şutunu atamadı. Sonrasında dönen topu alan Gökhan'ın vuruşu üstten dışarıya gitti.
9' Beşiktaş bu dakikalarda duran toplarla etkili olmaya çalışıyor.
5' İki takım da ilk dakikalarda orta sahada topa sahip olmakta zorluk yaşıyor.
1' Mücadelede ilk düdük çaldı ve karşılaşmaya Beşiktaş başladı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos'u eleyerek çeyrek finale çıkan Beşiktaş, Süper Lig'de Antalyaspor'a konuk oluyor.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kaybettiği haftayı iyi değerlendirmek isteyen Beşiktaş, Antalyaspor'u yenerek farkı açmak istiyor.
İŞTE İLK 11'LER
Antalyaspor: Ferhat, Celutska, Salih, Chico, Sakıb, Zeki, Charles, Danilo, Deniz, Mbilla, Eto'o
Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Marcelo, Tosic, Adriano, Oğuzhan, Atiba, Quaresma, Talisca, Babel, Aboubakar