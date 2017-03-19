Antalyaspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

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Galatasaray havaalanında protesto ile karşılandı

Osmanlıspor teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Mustafa Reşit Akçay istifa etti

Trabzonspor, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında ağırladığı Galatasaray'ı N'Doye ve Yusuf Yazıcı'nın golleriyle 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Galatasaray maçında attığı golle sarı-kırmızılı takımın tüm umutlarını bitiren Yusuf Yazıcı'nın çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı.

Trabzonspor maçında etkisiz bir görüntü çizen Bruma'nın mücadelenin ikinci yarısında çektiği şutta topun taca çıkması taraftarları kızdırdı.

Ligde Trabzonspor'un Galatasaray'ı 2-0 yendiği maçın ardından Medical Park Arena'da oyuncular ve teknik ekip sahada horon oynadı.

Ersun Yanal: Bir çocuk ayağa kalktı

Galatasaray'ın Trabzonspor'a 2-0 yenildiği maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, Tudor'u sert bir dille eleştirdi.

Rıdvan Dilmen: Ben bunları yemem Tudor

Tolunay Kafkas da istifa etti

1 Dolandırıcıların son kurbanı Hasan Ali Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım'ın bir dolandırıcılık çetesi tarafından 10 milyon lirası çalındı.

2 Mesut Özil: Türk olmaktan gurur duyuyorum Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Türk kökeninden dolayı gurur duyduğunu bildirdi.

3 Cenk'in golünden sonra Sirtakili gönderme Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Olympiakos'u 4-1 yendiği maçta, Cenk'in attığı golden sonra tribünlerde Sirtaki müziği çalındı.

4 İşte Beşiktaş'ın çeyrek finaldeki rakibi UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş'ın çeyrek finaldeki rakibi Fransız temsilcisi Lyon oldu.

5 Türkiye Hollanda'da 12 madalya kazandı Türkiye Tekvando Milli Takımı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya yapılan saygısızlığa en iyi cevabı sahada verdi.

6 Samet Aybaba: Demirören bana FETÖ'cü iftirası attı Samet Aybaba, Alanyaspor ile görüşürken Yıldırım Demirören'in kendisine FETÖ'cü iftirası atarak anlaşmayı bozduğunu söyledi.

7 İşte Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekiminin ardından Devler Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

8 Fatih Terim'den Roma açıklaması BJK TV canlı yayınına telefonla bağlanan Fatih Terim, Roma ile ilgili söylediği sözlerin yanlış anlaşıldığını belirtti.

9 Aboubakar rakibine neden kafa attığını açıkladı Olympiakos maçında Retsos'a kafa atarak takımını yalnız bırakan Aboubakar, küfür ettiği için kendisini tutamadığını söyledi.