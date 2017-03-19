Antalyaspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos'u eleyerek çeyrek finale çıkan Beşiktaş, Antalyaspor'a konuk olacak.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kaybettiği haftayı iyi değerlendirmek isteyen Beşiktaş, Antalyaspor'u yenerek farkı açmak istiyor.
HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak olan Antalyaspor Beşiktaş maçı bu akşam saat 19.00'da BeIN SPORTS'dan canlı olarak yayınlanacak. Antalyaspor stadında yapılacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek.
İŞTE MUHTEMEL İLK 11'LER
Antalyaspor; Fornezzi, Celustka, Salih, Chico, Sakıb, Zeki, Charles, Mbilla, Deniz, Danilo, Eto'o
Beşiktaş; Fabri, G.Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk