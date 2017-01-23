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Antalyaspor El Kabir'le prensipte anlaştı

Antalyaspor, Japon ekibi Sagan Tosu'da forma giyen Mustafa El Kabir ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

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Antalyaspor El Kabir'le prensipte anlaştı

Spor Toto Süper Lig'de Sandro ve Salih Dursun'u kadrosuna dahil eden Antalyaspor'da ara dönem transfer çalışmaları devam ediyor.

JAPONYA'DA OYNUYORDU

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın kanat ve forvet oyuncusu transferi isteğinin ardından harekete geçen Antalyaspor yönetimi, geçen yıl Gençlerbirliği'nde forma giyen Mustafa El Kabir'le anlaştı. 

Japonya 1'inci Lig ekiplerinden Sagan Tosu'da forma giyen Mustafa El Kabir'in yarın Antalya'ya gelerek, kırmızı beyazlı takımın yöneticileriyle 2.5 yıllığına sözleşme imzalaması bekleniyor.

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