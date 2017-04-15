Antalyaspor Emre Mor'la söz kesti

3 büyük takımın ısrarla kadrosuna katmak istediği Emre Mor için Antalyaspor'dan karşı atak geldi. Başkan Ali Şafak Öztürk'ün, genç yıldızla bizzat görüştüğü ortaya çıkarken, Türkiye'ye transferi halinde önceliğin Antalyaspor'da olacağı konusunda söz aldığı öğrenildi.

ANTALYA TRANSFERDE AVANTAJLI DURUMDA

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın ısrarla kadrosuna katmak istediği Emre Mor için Antalyaspor'dan sürpriz bir atak geldi.

Sezon başında da genç oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunan, ancak başarılı olamayan Kırmızı-Beyazlıların Başkanı Ali Şafak Öztürk, bu kez transferde avantajlı duruma geçti.

MENAJERİYLE TOPLANTI YAPTI

Antalya merkezli yayın yapan Kanal V'nin haberine göre; Başkan Öztürk'ün, 24 Mart'ta Türkiye ile Finlandiya arasında oynanan karşılaşma nedeniyle Antalya'ya gelen genç yıldızla kendi otelinde bir araya geldiği ortaya çıkarken, transfer için önceliğin de Antalyaspor'un eline geçtiği vurgulandı.

Milli oyuncunun menajerine yakınlığıyla bilinen Ali Şafak Öztürk, bir toplantı da Muzzi Özcan'la yaparak transferde büyük yol kat etti.

TÜRKİYE'YE GELİRSE ANTALYASPOR'A TRANSFER OLCAK

Görüşmelerin ardından Emre Mor'un Türkiye'ye transferinin gerçekleşmesi halinde adresinin Antalyaspor olacağı sözünün alındığına dikkat çekilirken, şimdi gözler Borussia Dortmund'un vereceği karara çevrildi.

Alman temsilcisi, Milli futbolcuyu kiralama kararı alması halinde Kırmızı-Beyazlı kulüp, resmi transfer görüşmelerine başlayacak. Bu sezon ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde 14 maçta görev alan 19 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.