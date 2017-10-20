Antalyaspor evinde Kasımpaşa'yı yendi

Süper Lig'de 9. hafta mücadelesinde Göztepe ile Aytemiz Alanyaspor, 3-3 berabere kaldı.

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Beşiktaş'ın stadı en iyi statlar oylamasında finalde

BJK İnönü Spor Kompleksi, dünyanın en iyi stadyumlarının halk oylaması ile belirlendiği oylamada finalist oldu.