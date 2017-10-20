Antalyaspor evinde Kasımpaşa'yı yendi

Süper Lig'in 9. haftasında oynanan karşılaşmanın 7. dakikasında Nasri'nin verdiği ara pasıyla ceza sahasına giren Deniz Kadah, kaleci Ramazan Köse ile karşı karşıya kaldı. Deniz'in şutunda Ramazan'dan dönen topu, savunma tehlikeli bölgenin dışına gönderdi.
23. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Ceza sahası dışından Trezeguet'in sert şutunda yatarak topu kontrol etmeye çalışan kaleci Boffin'den meşin yuvarlak sekti. Seken topu ceza sahası içinde tamamlayan Murillo, topu ağlarla buluşturdu: 0-1.
34. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Charles'ın vuruşunda, kaleci Ramazan Köse meşin yuvarlağı kornere tokatladı.
44. dakikada Antalyaspor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Nasri'nin kullandığı korner atışında ön direkte savunmadan seken topa Deniz Kadah'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlağa kaleci Ramazan Köse müdahale etti. Dönen topu arka direkte kafayla tamamlayan Eto'o'nun vuruşunda, kaleci Ramazan Köse'nin müdahalesine rağmen meşin yuvarlak çizgiyi geçerek filelere gitti: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
İKİNCİ YARI
53. dakikada Kasımpaşa 10 kişi kaldı. Defanstan atılan topa hareketlenen Deniz Kadah'a orta sahanın sağında faul yapan Murillo'ya hakem Ümit Öztürk önce ikinci sarı kartı, ardından kırmızı kartı gösterdi. Murillo, ilk sarı kartını da 43. dakikada görmüştü.
75. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Eto'o'nun yerden pasında ön direkte topla buluşan Maicon, meşin yuvarlağı penaltı noktası hizasındaki Deniz Kadah'a çıkardı. Deniz Kadah'ın gelişine yerden düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ramazan Köse'nin solundan ağlarla buluştu: 2-1.
90. dakikada ani gelişen Kasımpaşa atağında ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan Trezeguet'in vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
Karşılaşma Antalyaspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.