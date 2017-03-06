Antalyaspor - Galatasaray - CANLI SKOR

CANLI SKOR İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...
1' Mücadele ilk düdük çaldı ve karşılaşmaya Antalyaspor başladı.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Antalyaspor, Antalya Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.
Ligde son 3 haftadır kazanamayan sarı-kırmızılılar, Antalyaspor deplasmanından 3 puan alarak galibiyet hasretine son vermek istiyor. Galatasaray sezonun ilk yarısında TT Arena'da oynanan mücadelede Antalyaspor'u 3-1 mağlup etmişti.
İŞTE İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Semih, Chedjou, Ahmet, Carole, Tolga, Selçuk, Yasin, Josue, Bruma, Eren
Antalyaspor: Fornezzi, Celustka, Diego, Chicco, Sakıb, Salih, Charles, Mbilla, Danilo, Serdar, Deniz