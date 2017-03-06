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Antalyaspor - Galatasaray - CANLI SKOR

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşıyor.

Antalyaspor - Galatasaray - CANLI SKOR
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1' Mücadele ilk düdük çaldı ve karşılaşmaya Antalyaspor başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Antalyaspor, Antalya Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.

Ligde son 3 haftadır kazanamayan sarı-kırmızılılar, Antalyaspor deplasmanından 3 puan alarak galibiyet hasretine son vermek istiyor. Galatasaray sezonun ilk yarısında TT Arena'da oynanan mücadelede Antalyaspor'u 3-1 mağlup etmişti.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Semih, Chedjou, Ahmet, Carole, Tolga, Selçuk, Yasin, Josue, Bruma, Eren

Antalyaspor: Fornezzi, Celustka, Diego, Chicco, Sakıb, Salih, Charles, Mbilla, Danilo, Serdar, Deniz

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