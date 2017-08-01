Antalyaspor Hamburg'u rahat geçti

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Semih Kaya'nın ayağının kırıldığı o an

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Geri pas vermek isterken orta sahadan kendi kalesine gol attı

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Beşiktaş, A Milli Takım teknik direktörülüğü için Şenol Güneş'e gelen teklife olumsuz yanıt verdi.

Avrupa’nın en önemli futbolcularından Ronaldo, hakkındaki vergi kaçakçılığı suçlaması nedeniyle hakimin sorularını yanıtladı.

Ronaldo, ilk kez hakim karşısında

Fenerbahçe Kulübü, Simon Kjaer'in Sevilla'ya transfer olduğunu resmi internet sitesinden duyurdu.

Milli Takım teknik direktörlüğü için Şenol Güneş'ten olumsuz cevap alan TFF, Abdullah Avcı'ya teklif götürmeye hazırlanıyor.

Beşiktaş, Barcelona'da forma giyen Arjantinli Mascherano'yu kiralamak için girişimlere başladı.

Simon Kjaer'i Sevilla'ya gönderen Fenerbahçe stoper bölgesi için Gustavo Gomez'i alıyor.

Beşiktaş, Lens'ten sonra kulübü Sunderland'le de anlaştı.

Beşiktaş Lens için Sunderland'i ikna etti

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan milli futbolcu Emre Mor'a Fiorentina transfer teklifi yaptı.

Fiorentina Emre'ye talip oldu

Fransa ekibi Nice, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra hiçbir takımla anlaşmayan Sneijder'i kadrosuna katmak istiyor.

Nice Sneijder için ısrarcı

Volkan Demirel eşi istediği için F.Bahçe'den ayrılacak

1 Yıldırım Demirören'den Terim'e: Kimi getirelim hocam TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in yapılan toplantıda "Yerinize kimi getirelim" diye sorması Fatih Terim'i çıldırttı.

2 Cengiz Ünder Roma'daki ilk golünü attı - İZLE Roma'ya transfer olan milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Tottenham ile oynadıkları hazırlık maçında fileleri havalandırmayı başardı.

3 Bekir İrtegün ByLock'tan gözaltına alındı Sezon sonu Başakşehir'in sözleşmesini feshettiği Bekir İrtegün, ‘ByLock’ kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

4 Mariano ortaladı Belhanda attı - İZLE Galatasaray'ın Eskişehirspor ile yaptığı hazırlık maçında yeni transferler ortaya koydukları futbolla alkış topladı.

5 N'Diaye Galatasaray'da Orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray, Osmanlısporlu Badou N'Diaye ile anlaştı.

6 F.Bahçe Fatih Terim'e tazminat ödenmesine karşı çıktı Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Fatih Terim'in istifa ettiğini, bu yüzden kendisine tazminat ödenmemesi gerektiğini söyledi.

7 Fatih Terim'le gelen Futbol Direktörlüğü makamı da kalktı Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Terim'in ayrılığının ardından Türkiye Futbol Direktörlüğü makamını da kaldırma kararı aldı.

8 Fatih Altaylı'dan Dursun Özbek'e: Hesap vereceksin Galatasaray yönetimine ateş püsküren Fatih Altaylı, Dursun Özbek'in kaçamayacağını hesap vermesi gerektiğini savundu.

9 Fatih Terim'den Rüştü Reçber'e mektup Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, eski milli futbolcu Rüştü Reçber’in istifa çağrısına yanıt verdi.