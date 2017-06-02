Antalyaspor ligi Gaziantepspor galibiyetiyle kapattı

6. dakikada Gaziantep savunmasında Serkan Bakan'ın pas hatası sonucu topla buluşan Samuel Eto'o'nun ceza sahası dışından vuruşunda top, kale direğinin yanından auta çıktı.
21. dakikada Antalyaspor öne geçti. Makoun'un savunmanın arkasına attığı pasla buluşan Drole, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0
28. dakikada Gaziantepspor, skorda eşitliği yakaladı. Orkan Çınar'ın pasında topla buluşan Sergey Kislyak'ın şutunda kaleci Ferhat Kaplan, meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu takip eden Serkan Bakan, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1
36. dakikada gelişen Gaziantepspor atağında Ben-Hatira'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Ghilas, kaleci Ferhat Kaplan'ı geçmek istedi. Bu sırada Ghilas'ın ayağından fazla açtığı meşin yuvarlağa hakim olan Serkan Bakan'ın şutunda kaleci Ferhat Kaplan, topu ayaklarıyla çeldi.
43. dakikada Antalyaspor, yeniden öne geçti. Eto'o'yla verkaç yapan Makoun'un ceza yayı üzerinde verdiği topuk pasıyla topla buluşan Zeki Yıldırım, takımını öne geçiren golü attı. 2-1
Antalyaspor, karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde tamamladı.
Öte yandan, seremoni öncesi Antalyaspor'un kaptanı Samuel Eto'o'ya "Atilla Vehbi Konuk Yılın Sporcusu" ödülü verildi.
Eto'o'ya ödülünü takdimde, Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, merhum Atilla Vehbi Konuk'un eşi Aysel Konuk ile kızı Nadire Konuk Akıncıoğlu yer aldı.
Ayrıca, Şırnak'taki helikopter kazansında şehit olanlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
İKİNCİ YARI
53. dakikada Gaziantepspor, yakaladığı gol fırsatını kaçırdı. Makoun'un hatalı geri pasında kaleci Ferhat Kaplan'la karşı karşıya kalan Ghilas'ın ceza sahası dışından vuruşunda yan top direkten döndü. Kaleci Ferhat, dönen meşin yuvarlağın sahibi oldu.
57. dakikada Antalyaspor, farkı ikiye çıkardı. Sakıb Aytaç'ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Drole, sol ayağıyla yaptığı vuruşla kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti: 3-1
65. dakikada hızlı gelişen Gaziantepspor atağında, kaleci Ferhat Kaplan'la karşı karşıya kalan Ben-Hatira şutunu çekti. Kalecinin çeldiği topu takip eden Ghilas'ın vuruşunda Salih Dursun, topu kale çizgisinden çıkardı.
72. dakikada Antalyaspor bir gol daha buldu. Sandro'nun savunmanın arkasına sarkan Eto'o'nun koşu yoluna çıkardığı pasta Kamerunlu yıldız oyuncu, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-1
Karşılaşma, Antalyaspor'un 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Antalyaspor: 4 - Gaziantepspor: 1
Stat: Antalya
Hakemler: Suat Arslanboğa, Serkan Gençerler, Samet Çavuş
Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Celustka, Sakıb Aytaç, Salih Dursun, Yusuf Çelik (Dk. 52 Sandro), Harun Alpsoy (Dk. 73 Atakan Cangöz), Drole, Emre Güral (Dk. 67 Doğukan Sinik), Makoun, Zeki Yıldırım, Eto'o
Gaziantepspor: Erten Ersu, Alpay Koçaklı, Pedroso, Serkan Bakan (Dk. 87 Yunus Şencay), Kislyak, Thiam, Doğanay Kılıç, Ben-Hatira, Abdülkadir Kayalı, Orkan Çınar, Ghilas
Goller: Dk. 21 ve 57 Drole, Dk. 43 Zeki Yıldırım, Dk. 72 Samuel Eto'o (Antalyaspor), Dk. 28 Serkan Bakan (Gaziantepspor)
Sarı kartlar: Dk. 19 Yusuf Çelik (Antalyaspor), Dk. 44 Kislyak, Dk. 89 Alpay Koçaklı (Gaziantepspor)