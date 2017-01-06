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Antalyaspor Rıdvan Şimşek'i Sivasspor'a kiraladı

Antalyaspor, Rıza Çalımbay'ın fazla forma şansı vermediği Rıdvan Şimşek'i Sivasspor'a kiraladı.

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Antalyaspor Rıdvan Şimşek'i Sivasspor'a kiraladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da, bu sezon forma şansı az bulan Rıdvan Şimşek, takımın Belek'te kamp yaptığı otelde arkadaşlarıyla vedalaştı.

TFF 1. LİG'DE FORMA GİYECEK

İlk yarı teknik direktör Rıza Çalımbay'ın görev vermediği futbolcular arasında yer alan Rıdvan Şimşek, kiralık olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'a gönderildi.

Defansın sağında forma giyen Rıdvan Şimşek'in sezon sonuna kadar Sivasspor'da forma giyeceği kaydedildi. Rıdvan Şimşek, 29 Temmuz 2015'de Antalyaspor'a transfer olmuştu.

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