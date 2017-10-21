Antalyaspor taraftarı Nasri'yi ıslıkladı

Spor Toto Süper Ligin 9. haftasında Antalyaspor, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek Leonardo yönetimindeki ilk galibiyetini aldı.

NASRİ TARAFTARLARIN HEDEFİNDE

Maçın son anlarına girildiğinde ise Antalyasporlu bir grup taraftarın hedefinde Samir Nasri vardı. Sezon başında Manchester City'den transfer edilen ve günlerce gündemden düşmeyen Fransız yıldız ayağına her top aldığında ıslıklandı.

VASAT BİR GÖRÜNTÜ SERGİLEDİ

Taraftarların tepkisine maruz kalan Nasri, Kasımpaşa karşısında vasat bir performans ortaya koydu. Samir Nasri, bu sezon Antalyaspor formasıyla çıktığı 6 maçta 2 gol attı, 1 de asist yaptı.