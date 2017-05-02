Antalyaspor Yekta ve Charles'in sözleşmesini uzattı

Antalyaspor'da orta saha oyuncuları Yekta ile Charles'in sözleşmesindeki 1 yıl uzatma opsiyonu, 2 futbolcunun da bu sezon 20 maçta forma giymeleri nedeniyle otomatik olarak 1 yıl daha uzatıldı.
YEKTA 2018, CHARLES 2019'A KADAR
Geçen yıl devre arasında 2.5 yıllığına Antalyaspor'a imza atan Brezilyalı Charles'in sözleşmesindeki 1 yıl uzatma opsiyonu, otomatik olarak devreye girdi. Sözleşmesinde 20 maçta forma giymesi halinde 1 yıl uzatma opsiyonu yer alan Charles, bu sezon performansıyla sözleşme bitiş tarihini 31 Mayıs 2018'den 2019 yılına taşıdı.
Geçen yıl devre arasında Antalyaspor'a 1,5 yıllığına ve 1 yıl uzatma opsiyonlu imza atan Yekta'nın ise sezon sonunda sona erecek sözleşmesi de 20 maçta oynamasıyla 1 yıl uzadı. Yekta'nın sözleşmesi 31 Mayıs 2018'de sona erecek.