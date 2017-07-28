Antalyaspor'a gurbette büyük ilgi

Kamp çalışmalarını Salzburg'da sürdüren Antalyaspor, hazırlık maçlarını oynadığı şehirlerde gurbetçiler tarafından ziyaret ediliyor.

BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİLER

Kırmızı-beyazlı ekibin takım kaptanı Samuel Eto'o da Bayer 04 Leverkusen maçı sonrasında hem gurbetçilerimizin hem de Avusturyalı ve Alman hayranlarının sevgi çemberinde kaldı.

Hayranlarının birlikte fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmeyen futbolcu, yoğun ilgi nedeniyle takım otobüsüne güçlükle gelebildi.

HAZIRLIK MAÇI HATIRALARI

Antalyaspor, Salzburg kampındaki hazırlık maçları için rakiplerinin de özel bir anı olarak saklayabileceği her maça özel farklı şiltler yaptırdı.

Cam şiltlerin üzerinde lazerle hem Antalyaspor hem de rakip takımın logo ve isimleriyle maçın tarihi işlendi. Kaptanlar, maç öncesindeki seramonilerde rakiplerine flama yerine Antalyaspor Takım Menajeri Kerem Atılmaz tarafından yaptırılan bu cam şiltleri verdi.