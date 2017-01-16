Antalyaspor'a iki transfer yolda

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Süper Lig'in en formda takımlarından biri ve takıma iki transfer daha yapacaklarını söyledi.

ÖNEMLİ BİR MÜSABAKADA GALİP GELDİK

Öztürk, ligin ikinci yarısına Gaziantepspor galibiyetiyle başlamalarının sevindirici olduğunu belirterek, ''Stadın açılış maçı olduğu için Gaziantepspor açısından önemli bir müsabakaydı. Böyle önemli bir maçta galip geldiğimiz için çok mutluyuz. İnşallah performansımız böyle devam eder." diye konuştu.

İKİ TRANSFER DAHA DÜŞÜNÜYORUZ

Başkan Öztürk açıklamasının devamında Sandro Ranieri ve Salih Dursun gibi uzun boylu, yapılı oyuncuları transfer ettiklerini dile getirerek, "Savunma ve skor anlamında bu oyunculardan yararlanacağız. Gaziantepspor maçının kırılma anlarında duran toplar çok işimize yaradı. İki transfer daha düşünüyoruz. Takımın dengesini de çok bozmak istemiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

ÜST SIRALARI ZORLAYACAĞIZ

Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Öztürk, "Üst sıraları zorlama adına önemli bir maç. Elimizden geleni yapacağız. Güzel maç olacağını düşünüyoruz. Yenmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.