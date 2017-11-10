Antalyaspor'da hedef Casillas

Antalyaspor bir bomba daha patlatıyor...

Sezon başında dünyaca ünlü file bekçisi Casillas’ı almak için büyük uğraş veren Antalyaspor, mevcut kalecileri Boffin ve Ferhat’ın performanslarından hiç memnun değil.

OCAK AYINDA ALINACAK

Kadrosunda Nasri, Menez, Eto’o, Maicon, Vainquer gibi dünyaca ünlü yıldızlar bulunan Kırmızı-Beyazlılar’ın ocakta Casillas’ı renklerine bağlamak adına bir kez daha nabız yoklayacağı öğrenildi.

PORTO GRUPTAN ÇIKAMAZSA GELME İHTİMALİ YÜKSEK

Porto’nun Devler Ligi’nde gruptan çıkamaması durumunda transferin gerçekleşme ihtimali yükselecek.