Antalyaspor’dan 2 genç isme imza töreni

Antalya Döşemealtı Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde düzenlenen imza törenine daha önce anlaşılan İtalya’nın Serie B takımlarından Perugia’da forma giyen 20 yaşındaki Jean Armal Drole ve İsviçre Süper Lig ekibi Grasshoppers’ta forma giyen 19 yaşındaki Harun Alpsoy ile Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk katıldı.

ŞAMPİYONLUK YAŞAMAK İSTİYORUM

19 yaşındaki kanat oyuncusu Fildişi Sahilli Drole, “Antalyaspor’dan bana çok iyi bir teklif geldi. Başkan bana projelerinden bahsetti. Bana sunulan projeden oldukça mutlu oldum ve kabul ettim. Benim de ileride hayallerim var. Bu hayaller doğrultusunda bu projede yer almak istiyorum. Öncelikli hayalim Antalyaspor’a hizmet etmek. Antalyaspor isminin daha yukarılara gelmesine katkıda bulunmak. Bunun dışında da lig sonunda ya da ileride fırsat bulursam Antalyaspor ile şampiyonluk yaşamak istiyorum” diye konuştu.

MİLLİ TAKIM'DA OYNAMAK İSTİYORUM

Orta sahada oynayan 19 yaşındaki Harun Alpsoy ise, “Antalyaspor’a transfer olduğum için çok mutluyum. Bana şans verildiği için başkana teşekkür ederim. Milli takım içinse kimseyle konuşmadım ama tek düşündüğüm Türkiye Milli Takımı’yla oynamak. Benim isteğim bu yönde olacak" ifadelerini kullandı.









