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Antalyaspor Eto'o'yu satmayacağını duyurdu

Antalyaspor, Samuel Eto'o'nun Fenerbahçe'ye transferinin söz konusu olmadığını açıkladı.

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Antalyaspor'dan Eto'o açıklaması

Antalyaspor, Eto'o'nun Fenerbahçe'ye transfer olması konusunda bir basın açıklamasında daha bulundu.

Akdeniz ekibi basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve Eto'o'nun başka bir takıma takıma kesinlikle gönderilmeyeceğini berlirtti.

AÇIKLAMA YAPTILAR

Antalyaspor'dan yapılan açıklama şöyle;

"24.07.2017 günü kulübümüz tarafından yapılan açıklamaya rağmen kaptanımız Samuel Eto’o ile ilgili transfer haberleri devam etmektedir. Antalya’ya mâl olmuş değerimizin, başka bir takıma transferinin gerçekleştirilmesi gibi bir düşüncemiz kesinlikle bulunmamaktadır. Aslı olmayan bu haberlerin son bulmasını diliyor, konuyu kamuoyunun bilgisine bir kez daha sunuyoruz."

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