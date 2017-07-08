Antalyaspor'dan Sosa açıklaması

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, kulübün Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, 2017-2018 sezonu hazırlıklarını Bolu kampında sürdüklerini belirtti. Kampın verimli geçtiğini ifade eden Öztürk, yeni oyuncuların kulübe alışmaya başladığını kaydetti.

"MİLAN'LA ANLAŞMIŞTIK"

Milan'da forma giyen Sosa'nın transferiyle ilgili haberler çıktığını anımsatan Öztürk, "Sosa ile ilgimiz vardı ama bu ilgiyi kestik. Oyuncunun kulübüyle anlaşmıştık. Oyuncudan, menajerlerinden 5 milyon Euro gibi yüksek bir rakam geldi. Biz de bunun üzerine teşekkür ettik ve ilgilenmeyi bıraktık." diye konuştu.