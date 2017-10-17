Antalyaspor'dan tepki çeken uygulama

Antalyaspor'da "Haydi, minik Antalyasporlu takımını desteklemeye" sloganıyla bir açıklama yayınlandı.

RESMİ SİTEDEN DUYURULDU

Kulübün resmi sitesinden yapılan duyuruda, "Antalyasporumuzun evinde oynadığı Süper Lig maçlarında, yıldız isimlerden oluşan A Takımımızla seremoniye çıkmak isteyen minik taraftarlarımızın hayalleri gerçek oluyor. Eğer; 2005 ila 2012 yılları arası doğumluysan, bu hayalini gerçekleştirmen için tek yapman gereken bizimle iletişime geçmen. Haydi, minik Antalyasporlu takımını desteklemeye!" ifadelerine yer verildi.

Seremoniye takımla çıkmak için para talep edilmesi ise tartışma çıkardı. Anadolu takımlarıyla oynanan maçlarda 200 TL, '4 Büyükler' ile oynanacak karşılaşmalarda ise 350 TL para istendiği öğrenildi. Seremoniye çıkacak çocuklara forma, şort ve çorap verileceği belirtildi.

Bu uygulama ise sosyal medyada büyük tepki gördü.