Antalyasporlular Günü'nde yangın çıktı

Varyant ve Konyaaltı Sahili'ne sıralanan yaklaşık 5 bin taraftar, tezahüratlar eşliğinde aynı anda meşale yaktı. Meşale ve havai fişek gösterisi renkli görüntülere sahne oldu.

3 AYRI NOKTADA YANGIN ÇIKTI

Bu sırada taraftarların meşalelerinden çıkan kıvılcım nedeniyle Konyaaltı Falezleri'ndeki 3 ayrı noktadaki ot ve çalılar tutuştu. Rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüyen alevler, olay yerine çağrılan 4 itfaiye ekibi tarafından yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

Antalyasporlu taraftarlar da yangını söndürme çalışmalarına yardım etti. Bölgede bir süre tezahüratta bulunan Antalyasporlu taraftarlar, daha sonra dağıldı.