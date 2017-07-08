Ensonhaber.com'a dön

Antalyasporlular Günü'nde yangın çıktı

Antalyasporlu taraftarların kutladığı Antalyasporlular Günü güzel görüntülere sahne olmasına rağmen 3 ayrı bölgede yangın çıktı.

Yorum Yap

Sosyal medya aracılığıyla düzenlenen "07.07.2017 Antalyasporlular Günü. 1 Meşale de Sen Yak" etkinliğine katılan Antalyasporlu taraftarlar Konyaaltı varyantında bir araya geldi.

Varyant ve Konyaaltı Sahili'ne sıralanan yaklaşık 5 bin taraftar, tezahüratlar eşliğinde aynı anda meşale yaktı. Meşale ve havai fişek gösterisi renkli görüntülere sahne oldu.

3 AYRI NOKTADA YANGIN ÇIKTI

Bu sırada taraftarların meşalelerinden çıkan kıvılcım nedeniyle Konyaaltı Falezleri'ndeki 3 ayrı noktadaki ot ve çalılar tutuştu. Rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüyen alevler, olay yerine çağrılan 4 itfaiye ekibi tarafından yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

Antalyasporlu taraftarlar da yangını söndürme çalışmalarına yardım etti. Bölgede bir süre tezahüratta bulunan Antalyasporlu taraftarlar, daha sonra dağıldı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM