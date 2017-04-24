Antepli futbolcunun neden intihar ettiği ortaya çıktı

Gaziantepspor'un milli futbolcusu Frantisek Rajtoral, kendini iple kalorifer tesisatına asarak intihar etti, Çek futbolcunun cenazesi morga kaldırıldı.

Olay yerine jandarma ekipleri, oyuncunun, kendini kalorifer tesisatına iple astığını gördü. Çağrılan sağlık ekipleri milli oyuncunun öldüğünü belirlemesi üzerine futbolcunun cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

ÇEKÇE YAZILMIŞ BİR NOT

İntihar olayından sonra jandarma ve olay yeri ekibi, evde yaptığı incelemede Çekçe yazılmış bir not ele geçirdi. Tercüme ettirilen notta milli futbolcuya ait alacak vereceklerin yazılı olduğu tespit edildi. İntiharla ilgili başlatılan soruşturmaya şok eden bu notta eklendi.

AYRILIK İDDİASI

Jandarma ekipleri, milli futbolcunun intihar etmesine sebep olan ihtimalleri araştırmaya devam ediyor. Yapılan araştırmalar sonucunda milli futbolcunun sevgilisinden ayrılmasından dolayı intihar edebileceği ihtimali de ortaya atıldı. Jandarma ekipleri henüz bu konuda herhangi bir ipucuna rastlanılmadığını belirtti.

KRONİK YORGUNLUK SENDROMU

Ayrıca Gaziantepsporlu futbolcunun Kronik Yorgunluk Sendromu'ndan muzdarip olduğu tespit edildi.

Banik Ostrava forması giydiği 2008'de ilk olarak bu hastalığın teşhisi konulduğu, Viktoria Plzen'de top koşturduğu 2014 yılında da kronik yorgunluk sendromu sıkıntısı çektiği belirlendi.

Çekya'da son dönemde bir çok önemli sporcunun aynı hastalığa yakalandığı, tenisçi Radek Stepanek ve bir diğer tenisçi Nicole Vaidisova ile buz hokeyci Milan Hnilicka'nın bunlardan sadece bir kaçı olduğuna dikkat çekildi.