Antetokounmpo Kareem Abdul-Jabbar'ı geçti

2017-2018 sezonunun ilk haftasında gösterdiği performansla Batı Konferans'ında haftanın oyuncusu seçilen Antetokounmpo şovuna hız kesmeden devam ediyor.

Milwaukee Bucks'ın Charlotte Hornets'i 103-94 mağlup ettiği karşılaşmada 39 dakika parkede kalan genç forvet, 32 sayı, 14 ribaund, 6 asist ve 2 blokluk performansıyla takımına galibiyeti getiren isimdi.

İlk 4 maç sonunda 147 sayıya ulaşan 22 yaşındaki oyuncu, 1970-1971 sezonunun ilk 4 maçında 146 sayı kaydeden Kareem Abdul-Jabbar'ı geçerek kulüp tarihinin en skorer ilk 4 maçını geçiren oyuncu oldu. Bucks bu galibiyetle 4. maçında 3. galibiyetini alırken, Hornets 1 galibiyette kaldı.