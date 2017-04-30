Wembley'de 90 bin kişi önünde yapılan maçta Wladimir Klitschko'yu 11. rauntta nakavtla yenen Joshua, IBF ve WBA kemerlerinin sahibi oldu.

WEMBLEY'DE 90 BİN KİŞİ İZLEDİ

Anthony Joshua, 41 yaşındaki Wladimir Klitschko'yu 11. rauntta nakavtla yenerek IBF ve WBA kemerlerinin sahibi oldu. Anthony Joshua ile Wladimir Klitschko, yılın maçında IBF ve WBA kemerleri için karşı karşıya geldi.

Anthony Joshua Wladimir Klitschko'yu nakavt etti - İZLE



Bugüne dek oynadığı 18 maçın tamamını nakavt ile kazanan Joshua ile 11 yıl yenilmezlik unvanını Tyson Fury karşısında kaybeden Klitschko arasındaki zorlu karşılaşma Londra'daki Wembley Stadı'nda 90 bin kişi önünde yapıldı.

11 RAUNT SÜRDÜ

İlk 2 rauntta 41 yaşındaki Ukraynalı Klitschko daha etkili olurken, Joshua, 3. raunttan itibaren oyuna ortak olmaya başladı. 4. raunda hızlı başlayan Klitschko, bu ana kadar en net vuruşunu gerçekleştirdi ve sağ direkle rakibine zor anlar yaşattı.

Daha sonra toparlanan Joshua, 5. raunda hızlı başladı. Sağlı sollu yumruklar çıkaran İngiliz boksör, Klitschko'yu düşürdü ve rakibine saydırdı. Klitschko'nun sol kaşı da açılmasına karşın Ukraynalı boksör, kısa sürede kendine geldi ve üst üste vuruşlarla rakibini neredeyle nakavt edecek hale getirdi.

6. rauntta Klitschko'nun sağ direk vuruşuyla Joshua kendini bir anda yerde buldu. Hakem bu kez Joshua'ya saydı. Bir süre sendeleyen Joshua, buna karşın molaya kadar ayakta kaldı.

7. rauntta iki rakip de birbirini tartarken, daha önceki maçlarını nakavtla kazanan Joshua projesyonel kariyerinde ilk kez 8. raunda çıktı. 3 rauntta iki boksör de birbirini tartarken, 11. rauntta dananın kuyruğu koptu. Üst üste iki kez rakibini yere deviren Joshua, Klitschko'nun üstüne gitmeye devam etti.

15 MİLYON DOLAR KAZANDILAR

Raundun bitimine az bir süre kala kombine yumruklar çıkaran Joshua, rakibini bir kez daha çaresiz bıraktı. Hakem, bu yumrukların sardından maçı bitirdi ve Joshua'nın nakavtla kazandığını ilan etti.

27 yaşındaki Anthony Joshua, 19. maçını da nakavtla kazanırken, Klitschko üst üste 2. kez yenildi. 2 sporcu da 15'er milyon Dolar'ın sahibi oldu.