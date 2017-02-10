Ara transferin şampiyonu Fransa oldu

Ligine Memphis Depay, Julian Draxler ve Dimitri Payet gibi önemli oyuncuları kazandıran Fransa, dış transfere toplamda 175 milyon Euro vererek ara sezonun şampiyonu oldu.

801 MİLYON EURO HARCANDI

Açıklamada, Avrupa'nın 5 önemli ligi İngiltere, İspanya, Almanya, Fransa ve İtalya'da ara dönem yurt dışı transferlerine toplam 801 milyon Evro harcama yapıldığı belirtildi.

FRANSA LİDER OLDU

Fransa kulüplerinden Paris Saint-Germain (PSG), ara transfer döneminde Draxler ve Portekizli Goncalo Guedes için toplam 65 milyon Euro harcadı. Olympique Marsilya, eski oyuncusu Payet'yi yaklaşık 30 milyon Euro karşılığında geri getirirken, Olympique Lyon ise Depay'ı 18,5 milyon avro bonservis bedeli ödeyerek Manchester United'dan transfer etti.

Rapora göre, sırasıyla İngiltere, Almanya, İspanya ve İtalya Fransa'nın ardından en çok dış transfer harcaması yapan ülkeler olarak dikkati çekti.