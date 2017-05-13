Beşiktaş formasıyla imza atan futbolcu

Futbol dünyasında ender görülen anlardan biri de Suudi Arabistan'da yaşandı.

Suudi Arabistan takımlarında Alfaisaly ile sözleşme uzatan Mohammed Majrashi, öyle bir şey yaptı ki o hareketi Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor.

BEŞİKTAŞ FORMASIYLA İMZA ATTI

İmza töreninde Beşiktaş forması giyen Mohammed Majrashi'nin neden böyle bir şey yaptığı ise henüz bilinmiyor.

DAHA SONRA KENDİ FORMASINI GİYDİ

Resmi hesaptan yapılan paylaşımda da Beşiktaş forması giydiği görülen Arap futbolcunun daha sonra formayı değiştirerek kendi takımının formasını giydiği gözlendi.

25 yaşındaki futbolcu takımında forvet arkası pozisyonda oynuyor.