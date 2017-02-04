Arda antrenörüne krampon fırlattı

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona’da top koşturan gururumuz Arda Turan, bir kez daha ayakkabı fırlatma olayına karıştı.
30 yaşında milli yıldız, bu kez Barcelona’nın geçtiğimiz perşembe günü gerçekleştirdiği idmanda sinirlenerek kramponlarını fırlattı.
ENRİQUE'NİN YARDIMCISINA KIZDI
İspanyol kaynaklı haber kaynağı Mundo Deportivo’nun verdiği bilgiye göre, deneyimli oyuncu antrenman sırasında Luis Enrique’nin yardımcılarından birisinin pozisyon için verdiği kararı beğenmeyince çıldırdı.
Deneyimli oyuncu, sinirlenerek kramponlarından tekini çıkararak fırlattı.
Haberde, olayın çok fazla büyümeden Arda Turan’ın sakinleştirildiği belirtilirken, tecrübeli futbolcunun kararını beğenmediği antrenörün Enrique’nin yaveri 49 yaşındaki Juan Carlos Unzue olduğu kaydedildi.
A.MADRİD'DE DE FIRLATMIŞTI
Hatırlanacağı gibi Arda, Atletico Madrid'de oynarken bir maçta yardımcı hakemin kararına sinirlenip krampon fırlatmıştı.