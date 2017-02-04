Arda antrenörüne krampon fırlattı

Bir kelime bir anı İlhan Cavcav

Karakterleri, oyun stilleri ve dış görünümleriyle ünlü futbolculara verilen lakaplar artık geride kaldı. İşte onlardan bazıları..

Trabzonspor Yöneticisi Gençağa Meriç, F.Bahçe'nin kulüpler arasında gerginliğe neden olan Mehmet Ekici'yi transfer etmeyeceğini iddia etti.

1 Emre Mor kayıplara karıştı Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcumuz Emre Mor, bu sezon çıktığı 13 maçta 1 gol 1 asistle oynadı.

2 Mehmet Ekici neden F.Bahçe'yi seçtiğini anlattı Ocak ayı transfer döneminin olay adamı Mehmet Ekici, Fenerbahçe'ye söz verdiği için Beşiktaş'a gitmediğini söyledi.

3 Beşiktaş'ın Mehmet Ekici kararı Beşiktaş yönetimi, Mehmet Ekici'nin Fenerbahçe'de oynamak istemesi sebebiyle bu transferden vazgeçti.

4 Arda Turan'a 404 milyon liralık teklif Çin kulübünün, milli futbolcumuz Arda Turan'a 4 yıl için 404 milyon liralık bir teklif yaptığı ortaya çıktı.

5 Hakan Çalhanoğlu 4 ay futboldan men edildi FIFA, Trabzonspor ile ön sözleşme yaptığı halde futbol hayatına Karlsruhe'de devam eden Hakan Çalhanoğlu'na 4 ay men cezası verdi.

6 Gümüşdağ'la Yıldırım arasında canlı yayında ihale tartışması Göksel Gümüşdağ, yayın ihalesini eleştiren Aziz Yıldırım için; "Beğenmiyorsa kendi ihaleye girip alsaydı" dedi.

7 Fikret Orman'dan Mehmet Ekici'ye ahlak göndermesi Transfer gündeminde yer alan Mehmet Ekici hakkında konuşan Fikret Orman, ''Bu ahlakla Beşiktaş'ta oynayamaz'' dedi.

8 Aziz Yıldırım Fenerbahçeli futbolcuları fırçaladı Aziz Yıldırım, Kayseri'de alınan farklı mağlubiyet sonrası başta Volkan Demirel olmak üzere bütün futbolcuları sert bir dille eleştirdi.

9 Ara transfer döneminde gelenler-gidenler Spor Toto Süper Lig'de ara transfer dönemi dün gece itibariyle sona erdi.