Arda-Bilal Meşe kavgası İspanyol basınında

Barcelona forması giyen Arda Turan’ın Milliyet Gazetesi yazarı Bilal Meşe’ye saldırması ve ardından milli takım kariyerinin sonlanması, Avrupa’da en çok konuşulan konulardan biri oldu. 30 yaşındaki oyuncunun bu hareketi “Tükeniş” olarak yorumlandı.

ARDA YANIYOR

İspanya’nın önde gelen spor gazetesi Marca, “Arda yanıyor” başlığıyla iç sayfalarında habere geniş yer ayırdı. Arda’nın uçakta gazeteciye saldırması ve küfür etmesi, kadro dışı bırakılması ve sonrasında da milli takımı bıraktığı yönündeki açıklamaları detayları ile anlatıldı. Futbolcunun basın toplantısında söylediği sözlere de yer verilen haberde, “Yeni bir skandalın ardından milli takımla yolları ayrıldı” ifadesi kullanıldı.

BARCELONA KARİYERİ BİTTİ

Marca’nın internet sitesinde ise Arda Turan’ın, Barcelona tarafından satış listesine konulduğu belirtildi. Arda’nın yüksek bonservis bedeli nedeniyle gözünü Çin ekiplerine çevirdiği belirtilirken, Katalan ekibinin buradan gelecek teklifleri beklediği belirtildi.

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ARDA BAŞINI KALDIRAMIYOR

Katalan Sport gazetesi, ‘Arda başını kaldıramıyor’ başlığını kullandı. Yıldız futbolcunun kulübü Barcelona’da sıkıntılı bir dönemin içinde olduğuna dikkat çekilen yazıda, “Atletico’dan ayrıldıktan sonra Arda Turan düşüşe geçti. Atletico’da Simeone’nin kilit oyuncularından biriydi ancak bunu Barcelona’ya yansıtamadı. Artık Barça’nın da planları arasında yok gibi görünüyor. Bunların ardından şimdi de milli takımda sıkıntı yaşadı. Gazeteciye saldırdıktan sonra milli kariyeri sona erdi” değerlendirmesi yapıldı.

MİLLİ TAKIMDAN UZAKLAŞTIRILDI

İtalya’nın saygın gazetesi La Repubblica, ‘Arda gazeteciye saldırdı. Ardından milli takımdan uzaklaştırıldı’ başlığını kullandı. Futbolcunun Barcelona gibi bir takımda forma giymesine karşın, bundan böyle milli takımda oynamayacağına dikkat çekildi. EURO 2016 dönemindeki prim tartışmalarından, gazeteciye saldırmasına gelen süreç özetlendi. Tuttosport “Arda Turan Türkiye Milli Takımı’ndan emekli oldu” başlıklı haberinde oyuncunun gazeteciyi tehdit etmesinin ardından yaşananlar sıralandı.

İngiltere’de de BBC Sport ve Daily Mirror başta olmak üzere hemen her yerde konuyla ilgili gelişmelere yer verildi.