Arda gol attı Barcelona 5'ledi

İspanya La Liga'nın 18. hafta mücadelesinde Barcelona, Camp Nou'da Las Palmas'ı konuk etti.

Mücadeleye etkili başlayan Barca, yoğun taraftar desteği ile birlikte rakip kaleyi abluka altına aldı ve maçın başında golü buldu.



Andre Gomes'in asistinde sahneye çıkan Luis Suarez, 14. dakikada rakip ağları havalandırdı ve Katalan ekibini 1-0 öne geçirdi ve ilk devre bu skorla sona erdi.

ARDA BOŞ GEÇMEDİ

Mücadelenin ikinci yarısında Bordo-Mavililer gol oldu yağdı. 52. dakikada Lionel Messi farkı 2'ye çıkardı. Bu kez de Rafinha'nın asistini boş geçmeyen Suarez, 57'de skoru 3-0'a getirdi.



Suarez'in hemen ardından sahneye Arda Turan çıktı ve 59. dakikada takımının 4. golünü attı. 80. dakikada transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan Aleix Vidal maçta son sözü söyledi. 5-0.