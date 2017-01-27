Arda gol rekorunu geliştirdi Barcelona 5'ledi

İspanya Kral Kupası çeyrek final ilk maçında rakibini 9.5 yıl aradan sonra deplasmanda yenmeyi başararak sahadan 1-0 galip ayrılan Barcelona, Camp Nou'da rakibine gol yağdırdı.

4. GOL ARDA'DAN

Katalan ekibi, sahadan 5-2 galip ayrılırken, 4. gol Arda Turan'dan geldi.

Barcelona, Denis Suarez'in 17. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken; 55'te Messi'nin penaltı golü skoru 2-0'a getirdi.

62'te Juanmi'nin sayısı konuk ekibi ümitlendirse de; 2 dakika sonra Luis Suarez'in golü farkı tekrar 2'ye çıkardı. ÜWillian Jose, 73. dakika Real Sociedad adına sahneye çıktı: 3-2.

80'de bu kez Arda Turan ağları havalandırdı ve Barcelona'ıy 4-2 öne geçirdi. Takımının 14 Ocak'ta Las Palmas'ı 5-0 yendiği maçta 4. golü kaydeden ve toplam gol sayısını 12'ye çıkarak bir sezonda en çok gol sayısına ulaşan Arda Turan, bu rekorunu geliştirdi. Maçta son sözü 82. dakikada Denis Suarez söyledi ve Barcelona maçtan 5-2 galip ayrılarak yarı finale yükseldi.