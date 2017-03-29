Arda Turan 3 hafta sahalardan uzak kalacak

Barcelona, Arda Turan’ın 3 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Arda, ay-yıldızlı ekibin pazartesi akşamı Moldova ile oynadığı hazırlık maçı öncesi kadrodan çıkarılmıştı.

BARCELONA AÇIKLADI

Türkiye Futbol Federasyonu, Arda Turan’ın sağ kasığındaki problem(yaralanma) nedeniyle kadrodan çıkarıldığını duyurmuştu. Sağlık ekibi ve teknik heyet bu sorun sonrası Arda’nın Moldova maçında oynamasını uygun bulmamıştı.

Barcelona, Arda Turan'ın, sağ bacağındaki kas yaralanması nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

3 MAÇI KAÇIRACAK

Barcelona forması giyen Arda, Granada deplasmanı, Sevilla ile oynanacak iç saha maçı ve Malaga deplasmanında olmayacak.

Real Sociedad ile oynanacak maçta da sahada olması beklenmeyen Arda’nın, Real Madrid maçına yetişip yetişemeyeceği ise merak konusu oldu.

La Liga ve dünya futbolu adına en önemli maçlardan biri olarak gösterilen Real Madrid- Barcelona karşılaşması, 23 Nisan Pazar günü kozlarını paylaşacak. 29 yaşındaki Arda Turan bu sezon 13 gol atıp 6 asiste imza attı. 1 kez sarı kart gören Arda ilk 11’de ise 19 kez yer almıştı.