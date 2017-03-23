Arda Turan: Allah ol der ve olur

Fanatik gazetesine konuşan Barcelonalı milli futbolcumuz Arda Turan, 4-0 biyen PSG maçının ardından İnstagram'dan kendisiyle dalga geçenlerin olduğunu, onlara "‘Kün feye kün" ayetini paylaşarak cevap verdiğini söyledi.

İşte o röportajın bir kısmı:

İnstagram’ı doğal kullanıyorsun, bu konuda eleştiri alıyor musun? Sergi Roberto seni imojilerle tanımlarken ‘telefon’ olarak göstermişti...

HAYATIMI TEVEKKÜL ÜZERİNE KURMUŞ BİR ADAMIM

“Çok eleştiri alıyorum bu konuda. Ama şöyle bir konu var; ben mutlu olduğum halleri yansıtmayı seviyorum. ‘Kün feye kün’ paylaştım mesela PSG maçından sonra. Evde de öyle dedim. Allah ol der ve olur. Hayatımı tevekkül üzerine kurmuş bir adamım. Çalışıp, tüm gerekliliklerimi yerine getirip sonrasında da inancım gereği Allah’a bağlanmış bir adamım. Ama en önemli kısım dediğim gibi hayatın bütün gerekliliklerini yerine getirmek... Taktik, teknik, fizik olarak hazırlandık ve tarih yazdık.”