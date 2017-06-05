Ahmet Bulut: Arda Barcelona'da kalacak

Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, milli futbolcunun Barcelona'dan ayrılacağı yönünde çıkan haberleri yalanladı.

HİÇBİR YERE GİTMİYOR

Ahmet Bulut, milli futbolcunun 30 Haziran 2020 yılına kadar Barcelona ile sözleşmesi olduğunu belirterek,

"Hiçbir yere gitmiyor. Barcelona yönetimi de kendisinden memnun. Hiçbir takımla görüşmemiz olmadı. Haberler kendisini rahatsız ediyor. Hatta Barcelona yönetimi de çıkan haberlerden rahatsız. Sezonun ikinci yarısından bu yana bizi her yere gönderdiler. 2020 yılına kadar Barcelona'dayız" dedi.