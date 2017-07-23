Arda Turan Barcelona'da kalıyor

La Liga takımlarından Barcelona, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ABD’de organize edilen Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda futbolcuların giyeceği formaların numaralarını açıkladı.

TAKIMDA KALICI GÖRÜNÜYOR

Doğru bonservis bedeline satılacağı konuşulan Arda Turan'ın forma numarasının bile değişmemesi, Barça'nın temsilcimizi elden çıkarmayacağı yorumlarına sebep oldu. Turan, geçtiğimiz sezonda olduğu gibi 7 numarayı giyecek.

AYRILIĞI KONUŞULUYORDU

A Milli Futbol Takımı'ndan olaylı bir şekilde ayrılan Arda Turan, etkisiz oyunuyla Barcelona taraftarının da eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.

Avrupa'da başta İnter olmak üzere adı birçok takımla anılan Turan, yeni sezonda Katalan ekibiyle yola devam edecek gibi görünüyor.

7 NUMARAYI YILDIZLAR GİYDİ

Öte yandan Barcelona'da daha önce Luis Figo, Javier Saviola, Henrik Larsson, Gudjohnsen ve David Villa gibi yıldızlar 7 numaralı formayı giymişti.

İşte forma numaraları: