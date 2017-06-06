Arda Turan'dan ilk açıklama: Pişman değilim

Milli Takım uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye fiziksel saldırıda bulunan Arda Turan, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ve TFF Yönetim Kurulu tarafından kadrodan çıkartılarak kamptan gönderildi.

Yaşanan gelişmeler üzerine Arda Turan, A Milli Takım'ın kamp yaptığı otelde basın toplantısı düzenledi.

Arda Milli Takımı bıraktı - İZLE

PİŞMAN DEĞİLİM

A Milli Takımı'ı bıraktığını açıklayan Arda Turan, "Pişman mıyım, değilim! Kendimi kuş gibi hissediyorum. Ben, Milli Takım forması üzerimdeyken bir hata yaptım ve hocamız, başkanımız ile konuşurarak Kosova maçının kadrosundan çıktım. Benim hakkımda yazılanlar bir daha yazılırsa yine aynı tepkiyi vereceğim. Ülkesini seven ve milli takımın her kademesinde oynayan, her zaman fedakarlıklar yapan biri olarak çıktım. Ülkemi seviyorum, bayrağımı seviyorum ve her zaman bunun için mücadele ettim. Bugüne kadarki herkese teşekkür ediyorum. Hayatımda her zaman bedel ödedim ve yine ödüyorum; milli takımı bırakıyorum" dedi.