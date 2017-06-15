Arda Turan cephesinden ayrılık açıklaması

İspanya'da yayın yapan Esports COPE'ye açıklama yapan Ahmet Bulut; "Barcelona bana Arda'nın satılık listesinde olduğunu söylemedi" dedi.

Bulut'un bu açıklamaları henüz her şeyin ortada olduğunu gösterirken, Arda Turan'ın düşüncesi son derece net. Milli futbolcu sözleşmesinin sonuna kadar (2020) Barcelona'da kalmak istiyor.

"BARCELONA KULÜP BUL DERSE BULURUZ"

Sözlerinin başında bu gerçekliğe işaret eden Bulut; "Şu ana kadar Barcelona'dan hiç kimse beni arayarak Arda'nın bir başka takıma transferinin söz konusu olduğuna dair bilgilendirme yapmadı. Bizim planımız önümüzdeki sezon da Barcelona'da devam etmek. Şu ana kadar hiçbir kulüple Arda için temasa geçmedim. Fakat Barcelona bize kulüp bulmamızı söylerse hiç vakit kaybetmeden bir başka büyük kulüple temasa geçeriz" ifadelerini kullandı.

Bulut, Arda adına şansız bir sezon geçtiğini, yıldız oyuncunun sakatlıklar yaşadığını, fakat yeni sezon adına çok hırslı olduğunu belirtirken, yeni teknik direktör Valverde'nin gelişinden de hoşnut olduğunu, yeni antrenörünü vizyonu büyük bir çalıştırıcı olarak gördüğünü söyledi.





MİLLİ TAKIM VE KUMAR İDDİALARI

Arda'nın milli takımın bırakma kararına değinen Bulut, "Gerçekten çok zor bir karar oldu. Uzun süre milli takım formasını taşıdı, fakat artık bırakmak gerektiğini hissetti ve bırakma kararı aldı. Herkes Arda'yla ilgili bir şeyler bulmak istiyor. Ama olan bir şey yok. Arda şu anda iyi. Milli takım dosyası kapandı" dedi.

Arda'nın bir kumarhanede çok miktarda para kaybettiğine dair haberlerle ilgili olarak ise Ahmet Bulut, "Arda hayatında ne bahis ne de kumar işine girdi. Tamamen uydurma. Biz bu haberlerle ilgili yapılması gerekenleri avukatlarımıza bildirdik. Mahkeme önünde hesabını soracağız. Tamamen uydurma bir haber yapılmış" şeklinde konuştu.

