Arda Turan: Emre büyük bir star olabilir

Fanatik gazetesine konuşan Arda Turan, A Milli Takım'ın son dönemdeki gözde ismi Emre Mor’dan beklentisinin son derece büyük olduğu söyledi.

İşte o röportajın bir kısmı:

STAR OLMA POTANSİYELİ VAR

“Emre Mor’dan çok umutluyum. Çok büyük bir star olma potansiyeli var. Doğru yönlendirilir ve doğru çalışırsa çok büyük bir yıldız olacak. Hepimizi de geçer diye düşünüyorum. İnşallah da geçer. Geçenlerde Kayseri’den de genç kardeşimiz Emre Demir geldi. O daha küçük, 14 yaşında. Onun önünde çok uzun yolu var. Yeteneğinin koruyup kendisini geliştirmesi lazım. Genç kardeşlerimizi değerlendirmek için önce profesyonel takımda görmemiz gerekiyor.”