Arda Turan: Emre Mor çok özel bir yetenek

Arda Turan yaptığı açıklamada çok kritik iki maçtan birini kazandıklarını söylerken, Emre Mor'un özel bir yetenek olduğunu dile getirdi.

İşte Arda Turan'ın maç sonu açıklamaları...

''Her takım çok zor. Cenk'in golleriyle erken çözdük. Zor bir maçtı. Bizim için çok önemliydi. Haziran'da çok önemli bir maçımız vardı. Eylül ayında en iyi şekilde belki, play-offlara gidecek şekilde gireriz.''

EMRE ÇOK ÖZEL BİR YETENEK

''Bizim yaşımız ilerliyor. Gençlerin dönemi gelecek. Ben de onlara tecrübelerimi olabildiğince aktarmaya çalışıyorum. Emre Mor çok özel bir yetenek. Diğer kardeşlerimiz de öyle.''