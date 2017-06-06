Arda Turan gazeteciye saldırdı

Galatasaray, Bruma'nın satışından gelecek 15 milyon euro ile 2 yıldız transfer edecek.

Premir Lig ekiplerinden Stoke Cityli Ramadan Sobhi'ye Mısır televizyonu tarafından korkunç bir şaka yapıldı.

1 Emre Belözoğlu'nun taraftar isyanı Kupa finalinde taraftarlarla yaşadığı gerginlik hakkında konuşan Emre Belözoğlu, "O kadar şehit verdik ama onların derdi başka" dedi.

2 Yılmaz Vural Göztepe'yi Süper Lig'e çıkardı Kariyerinde 32 takım çalıştıran Yılmaz Vural, 2 yıllık aranın ardından Spor Toto Süper Lig'e, Göztepespor ile geri döndü.

3 Demba Ba: Maç olsa da oruç tutuyorum Şampiyon Beşiktaş'ın Senegalli golcüsü Demba Ba, "Maç günleri nasıl oruç tutuyorsun" sorusuna "İman gücüyle" şeklinde cevap verdi.

4 Cumhurbaşkanı Erdoğan Fenerbahçe'yi kabul etti Euroleague şampiyonu Fenerbahçe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti.

5 Şenol Güneş su içtiği için pişman oldu - İZLE Mide rahatsızlığı nedeniyle oruç tutamadığını söyleyen Şenol Güneş, "Karşınızda su içtim içmemem gerekiyordu" dedi.

6 Leipzig'in Bruma için ödeyeceği para belli oldu Galatasaray yönetimi, Leipzig Kulübü'nün Bruma için yaptığı 15 milyon euroluk teklifi kabul etti.

7 Göztepe Süper Lig'de Göztepe, TFF 1. Lig Play-Off Final maçında Eskişehirspor'u penaltılarda 3-2 mağlup ederek Süper Lig'e yükseldi.

8 F.Bahçe ve G.Saray'ın UEFA'daki muhtemel rakipleri F.Bahçe ve G.Saray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri arasında en çok göze çarpan takım İskoç devi Glasgow Rangers.

9 Fikret Orman'dan mangal esprisi Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Mangala transferi sorulunca esprili bir yanıt verdi.