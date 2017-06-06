Arda Turan gazeteciye saldırdı

Makedonya ile hazırlık maçında karşılaşan A Milli Takım oyuncuları, İtalya'ya götüren uçakta olay çıktı.
Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan, uçakta arka kısma doğru geçerken bir gazeteciye tepki gösterdi.
GAZETECİNİN BOĞAZINA SARILDI
2016 yılındaki prim haberleriyle nedeniyle gazeteciye tepki gösterdiği öğrenilen Arda Turan, hakarete varan cümleler kurdu ve fiziksel saldırıda bulundu, gazetecinin boğazına sarıldı.
Araya girenlerin olmasına rağmen ciddi bir arbede yaşanan olay sonrası Arda Turan zor sakinleştirildi.