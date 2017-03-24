Arda Turan: G.Saray ve Türkiye için paspasçı bile olurum

Fanatik gazetesine konuşan Barcelona forması giyen milli futbolcumuz Arda Turan, Galatasaray ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İşte o röportajın bir kısmı:

“Kariyerinde Galatasaray için sakladığın son bir imzan var mı?” dedik. Yıldız oyuncu tüm röportajda olduğu gibi yine samimi cevaplar verdi.

İşte sözleri:

PASPASÇI BİLE OLURUM

“2020’ye kadar Barcelona’yla sözleşmem var ama ben hep Galatasaraylı olarak kalacağım. Elbet bir gün yine Galatasaray’a hizmet etmek isterim. Ama tabii ki bunu belirleyecek olan kulübün imkanları olduğu için bana bir görev düşerse ülke futbolu için paspasçı bile oluruz. Anlatmak istediğim bu.”





ÜLKE FUTBOLUNA HİZMET ETMELİYİZ

“Geleceğim için şimdiden bir şey diyemem ama Galatasaray’a her zaman hizmet etmek isterim. En tepesinden en altına kadar bir hayalim var. Bunu ne şekilde yaşarız, futbol bittiğinde veya futbolun içinde bu nasıl olur bilemeyiz. Futbol bittikten sonra Emre abi, ben, Burak, Selçuk; hepimiz bu işin içerisinde olmalıyız. Yakın zamanda bırakanlar, Avrupa’yı görmüş olanlar hep bu işin içinde olmalı ki futbolumuz daha da gelişsin. Genel olarak yaşadığım tecrübeleri işin sonunda ülkeme bir şekilde yansıtmak istiyorum. Ülkemin gençlerine ne şekilde faydalı olursam benim için iyidir.”





TUDOR BENCE İYİ BİR TERCİH

Karabükspor’da çalışıyorken Galatasaray’ın başına getirilen İgor Tudor, Sarı-Kırmızılı camiaya tartışmalarla geldi. Bu konuda Arda Turan da görüşlerini dile getirdi.

“Umarım biz de; yani Galatasaray da Şampiyonlar Ligi’ne gitmek için bir adım atarız. Veya en kötü ihtimalle Avrupa’ya giderek bu kötü seneyi geçiş süreci olarak tamamlarız. Galatasaray’ın İgor Tudor tercihi bana göre iyi bir seçim. İyi değerlendiriyorum. Sadece sabredilmesi gerekiyor. Tudor ne yapsın daha! Neyi değiştirecek adam. 3 gün önce geldi daha.”