A Milli Futbol Takımı'nın Makedonya ile Üsküp'te oynadığı hazırlık maçı sonrası takım uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye sözlü ve fiziki saldırıda bulunan ve kadro dışı bırakıldıktan sonda düzenlediği basın toplantısında milli takım kariyerini noktaladığını açıklayan Arta Turan, Lübliyana'dan İstanbul'a geldi.
Arda Turan İstanbul'a geldi İZLE
Barcelonalı futbolcu, yaşanan olay sonrası Türk Hava Yolları'nın Slovenya Başkenti Lübliyana'dan kalkan TK-1064 sefer sayılı tarifeli uçağıyla saat 23.20'de Atatürk Havalimanı'na indi.
BAZI TARAFTARLARLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ
Kardeşi ve yakın arkadaşları tarafından karşılanan Arda Turan, gazetecilere açıklama yapmadan havalimanından ayrıldı. Taraftarların fotoğraf çekilme isteğini kırmadı.