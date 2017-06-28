Arda Turan Mikanos'ta tatilde

Barcelona'da forma giyen Arda Turan, tatilini sevgilisi Aslıhan Doğan tatilini sürdürüyor.

FİZİĞİ ELEŞTİRİ KONUSU OLDU

Gazeteci Bilal Meşe ile yaşadığı kavga olayından sonra milli takımı bırakan Arda Turan, şu sıralar Mikanos'ta tatilin keyfini çıkarıyor.

Bir dönem ayrıldığı Aslıhan Doğan ile barışan Arda Turan, sevgilisiyle samimi pozlar verirken, fazla kiloları ise dikkatlerden kaçmadı.

BARCELONA'YA GİTTİĞİ DÖNEMİ ARATAN GÖRÜNTÜ

Eski milli futbolcu Arda Turan'ın Atletico Madrid'den Barcelona'ya gittiği dönemdeki görüntülerini paylaşan sosyal medya kullanıcıları, Arda'nın özellikle son dönemde yaşanan olaylardan sonra kendini saldığını ve kilo aldığını ifade etti.

(Arda Turan, Barcelona'ya ilk transfer olduğunda fiziği yerindeydi, şimdi o kaslı vücudundan eser yok.)