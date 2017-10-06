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Arda Turan protestolara güldü

Türkiye - İzlanda maçında ikinci yarıda oyundan alınan Arda Turan, tribünlerin protestosuna gülerek tepki gösterdi.

Arda Turan protestolara güldü
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Barcelona'da uzun süredir kadroya giremeyen ve sürekli magazin hayatıyla gündeme gelen Arda Turan, A Milli Takım'ın İzlanda maçında gösterdiği performansla hayal kırıklığı yarattı.

Türkiye-İzlanda maçından kareler

ÇIKARKEN ISLIKLANDI

A Milli Takım, İzlanda karşısında 3-0 geride olduğu sırada Arda Turan kenara alındı.

Arda, 60. dakikada yerini Emre Mor'a bırakırken tribünler Arda Turan'ı ıslıklayarak protesto etti.

GÜLEREK TEPKİ VERDİ

Bu gece vasatı aşamayan Arda, tribünlerin tepkisine gülerek yanıt verdi. Milli futbolcunun güldüğü görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

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