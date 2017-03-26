Arda Turan: Rakip fark etmez

A Milli Takımımız 2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda Finlandiya'yı 2-0 mağlup ederek iddiasını sürdürürken, Hırvatistan ve İzlanda'nın da geceyi galibiyetle kapatması keyifleri kaçırdı.

Karşılaşmanın ardından kamp yapılan otele dönen ay-yıldızlı oyuncular, grubumuzdaki Hırvatistan-Ukrayna ve Kosova-İzlanda maçlarını takip etmeye başladı.

ARDA ARKADAŞLARINA MORAL VERDİ

Ancak lider Hırvatistan ve ikinci sıradaki İzlanda'nın da rakiplerini mağlup etmesi hayal kırıklığına yol açtı. Kaptan Arda Turan'ın takım arkadaşları ile konuşarak hem moral verdiği hem de geleceğe dönük iddialı ifadeler kullandığı ortaya çıktı.

Finlandiya'ya karşı çok kritik bir galibiyet elde ettiklerinin altını çizen Arda'nın, "Rakiplerimiz takılsaydı sevincimiz daha da büyürdü ama önemli değil. Bizim kalan 5 maçı da kazanmaktan başka şansımız yok. Bu saatten sonra rakip hiç fark etmez. Gruba kötü başlayarak takımı bu noktaya biz getirdik, kurtaracak olan da biziz" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Arda Turan, Hırvatistan ve İzlanda ile içeride, Ukrayna ile rakip sahada karşılaşacaklarını da hatırlattı.

Başarılı futbolcunun, "Üç rakibimizi de yenecek güce sahibiz ve ben hepsini kazanacağımıza inanıyorum. Bu maçlardan üçer puan aldığımız zaman grupta bambaşka bir yerde oluruz" diye konuştuğu vurgulandı.