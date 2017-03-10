Barcelona forması giyen milli futbolcumuz Arda Turan, Tivibu Spor'da yayınlanan bir programa telefonla katıldı.

HENÜZ HER ŞEY BİTMEDİ DEMİŞTİM

''4-0 yenildiğimizde de Instagram’ıma yazmıştım “Henüz her şey bitmedi” diye. Soyunma odasında konuştuk. Hepimiz 4-0, 5-0, 6-0’lık maçlar kazandık. Yine yapabiliriz. Buna inandık. PSG gol atarsa her şey biter mi? Bitebilir dedik. Ama inancımızı bir dakika bile yitirmedik''

Arda Turan tarihi maçı yorumladı - İZLE



MAHALLEDE YAPTIĞIM GİBİ YAPTIM

Oyuna girdiğinde küçükken Bayrampaşa'daki mahalle maçlarında yaptığı dakika hesabını düşündüğünü söyleyen Arda, ''Oyuna girdiğimde dakikaları 3'e bölmeye başladı. 3 gol lazım ya mantıklı olarak mahalle hesabına döndü biraz dedim. Şöyle düşündüm; durum 3-1’di, takım iyi oynuyordu ve ben o enerjiyi düşürmemeliydim. Öncelikli hedefim bu enerjiyi daha da yükseltmekti. 3-1’den sonra dakikaları hep üçe böldük. 24 dakika varken 8 dakikada 1 gol atabiliriz dedik. 12 dakika varken 4 dakikada 1 gol atabiliriz. Ama 85’ten sonra bölünecek hiçbir şey kalmadı. İçimde garip bir his vardı. Bir çırpınma, taraftarın inanması ki o taraftarı hayatım boyunca unutmayacağım. Ve hocanın hazırladığı taktik muhteşemdi. Onunla kazandık.'' dedi.